'Everybody, Sing': Nurses, bitin ng 1 kanta sa jackpot round

ABS-CBN.

MAYNILA — Bitin ng isang kanta ang mga nurse para masungkit ang jackpot sa "Everybody, Sing!" nitong Linggo.

Sa loob ng 80 seconds, 14 lamang sa 15 na mga kanta ang nakuha ng mga contestant na bigong makuha ang P2 milyon.

Hindi nila nahulaan ang mga kantang "Tanging Dahilan" ni Belle Mariano dahil sa kakulangan ng oras.

Nanalo ng P50,000 nitong Sabado ang mga contestant at nadagdagan ng P140,000 nitong Linggo.

Sa ngayon, 2 grupo pa lang ang nananalo ng P2,000,000 jackpot prize sa ikatlong season ng show: engaged couples at Manila fire survivors.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, TV5 at TFC.

