MAYNILA -- Patok sa netizens ang post ni Vice Ganda tungkol sa pagkakaroon niya ng "boundaries."

Sa Instagram, ibinahagi ni Vice ang mga retrato kung saan kita siya na pinapaligiran ng kanyang mga alagang aso.

"I have boundaries. Do not cross them. Or my babies will eat you! " ani Vice sa caption ng kanyang post.

Sa comment section, ibinahagi naman ng mga tagahanga ni Vice, maging ng kanyang mga kasamahan sa showbiz ang pagkagiliw sa pinakabago niyang mga retrato dahil na rin sa mga alaga niyang aso.

Nitong mga nagdaaang araw ay umani ng samu't saring reaksiyon ang video kung saan kita ang pagtanggi ni Lea Salonga na magpa-picture sa ilang fans matapos ang kaniyang show sa Broadway. Bumuhos naman ang suporta sa kaniya ng mga kasamahan sa industriya.

Sa social media nauna nang sinagot ni Salonga ang nasabing isyu.

“Just a reminder… I have boundaries. Do not cross them. Thank you,” ani Salonga sa kanyang tweet.

