Nag-viral na eksena ni Coco sa 'Ang Probinsyano,' may magandang naidulot

MAYNILA -- Noong nakaraang buwan lang ay nag-viral ang isang eksena sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano," kung saan sa taas ng emosyon ng bidang aktor na si Coco Martin ay hindi nito nasabi ng malinaw ang kanyang linya.

Kasama sa nasabing eksena sina Jane de Leon, Cristina Gonzales, Christian Vasquez at Aya Fernandez.

Sa Kapamilya Chat, ibinahagi ni Fernandez ang naging usapan nila ni Martin tungkol sa nag-viral na eksena.

"Alam mo nakakatawa talaga. Pinag-usapan namin 'yon nila Coco. Kasi noong nasa lock-in taping kami, wala na rin ako masyadong time mag-scroll sa Facebook. Siya 'yung nag-open up ng topic na 'yon, siya 'yung nag-share sa akin na 'nakakatawa nga, may nag-viral.' Sabi ko 'ah talaga may nag-viral?' Saka ko pa nalaman galing sa kanya. Pero tawang-tawa ako, siya rin natawa rin siya," kuwento ni Fernandez.

Watch more on iWantTFC

Giit ni Fernandez, kita sa nasabing eksena ang matinding emosyon na ibinigay ng aktor.

"Pero ramdam mo 'yung emosyon sa eksena, hindi ba? Hindi mo man maintindihan ang pinagsasasabi niya, pero malinaw 'yung emosyon niya. Anyway, ang totoo niya pong sinabi mga Kapamilya, ito na '[akala namin mapagkakatiwalaan kayo, bakit ka nagsumbong sa] pulis?' Ganern, boom!" ani Fernandez.

Ayon kay Fernandez, may magandang naidulot ang nasabing eksena para sa sikat na serye.

"At saka parang naisip ko, sabi ko 'Coco, okay na rin 'yon. Kahit na napagtawanan ka eh 'yung mga taong hindi nanonood ng 'FPJ's Ang Probinsyano' at least na curious sila kung ano ba itong nangyayari dito' Eh 'di nanood, nadagdagan ng viewers. Fair enough, thank you, Lord, after noon sobrang tumaas-taas palagi 'yung rating. So wow thank you. Buti na lang nabulol siya," ani Fernandez.

Sa serye, ginagamapanan ni Fernandez ang karakter ni Dra. Audrey Mante, ang kapatid ni Lia Mante (de Leon).

Bago sumabak sa "Ang Probinsyano," naging parte si Fernandez ng seryeng "Ang sa Iyo ay Akin."

Ayon kay Fernandez, malaki ang pasasalamat niya kay Martin sa pagkakataon na ibinigay nito para maging parte siya ng "Ang Probinsyano."

“Alam ko na naniniwala siya sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako, kasi kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya ako na-discover sa 'Ang Sa Iyo Ay Akin,' wala rin ako rito. Alam ko hindi rin siya nanonood right now napaka-busy noon but I’m super grateful for Coco, as in," ani Fernandez.

Mapapanood ang "FPJ's Ang Probinsyano" sa Kapamilya Channel, CineMo, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

Narito ang Kapamilya Chat tampok si Aya Fernandez.

Watch more on iWantTFC

Related video:

Watch more on iWantTFC