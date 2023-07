1MX music festival sa Sydney, Australia sa Oct. 8 na

Watch more News on iWantTFC

AUSTRALIA - Inaabangan na ang ilang sikat na Filipino artists na magtatanghal sa 1MX music festival sa Sydney, Australia. Excited na ang mga Pilipino dito sa Australia na mapanood ang festival.

Ang 1MX music festival ay isang international music festival handog ng MYX at ABS-CBN Global Event. Maagap ang ilan nating kababayan na bumili ng ticket para hindi maubusan.

“I was actually the one who saw the post online on Facebook group, you know utos group, they were the one who shared it online. I was at work when I saw that, so I told my sister why not you do the booking. So I just gave her the screenshot on where she will be able to access and buy tickets,” sabi ni Mary Robles.

Masugid na tagahanga ni Maymay Entrata at KZ Tandingan ang kapatid ni Mary na si Jean Ann, kaya gusto niyang makita silang mag-perform ng live.

“I am excited actually to see Maymay Entrata. I’ve been following her since day one when she joined the PBB, she’s very humble and she’s very kalog person that’s why I really like to meet her. And also KZ Tandingan, because of her music you know the mahal ko o mahal ako,” ani Jean Ann Robles.

Sa Youtube lang nakilala ni Ysabelle Garcia ang bandang Ben and Ben kaya excited din siyang makita sa personal ang grupo. Makakasamang manood ni Ysabelle ang kanyang buong pamilya at ilang kaibigan.

"I actually found out about this event from my mum. She follows the Filipino channel quite religiously...we quickly bought our tickets and were all so excited to watch Ben and Ben. They are our favourite," kwento ni Ysabelle.

Bukod sa Ben & Ben at kina Maymay at KZ magtatanghal din ang artists mula sa Australia at New Zealand na sina Miky Day, Dami Im, at Keenan Te.

Gaganapin ang 1MX Music Festival sa October 8, 2023 sa Hordern Pavillion sa Moore Park, Sydney.

Ang 1MX Music Festival tickets naman ay kasalukuyang naka 20% discount para sa mga early ticket buyer hanggang August 4, 2023. mabibili ang ticket sa ticketek.com.au.

