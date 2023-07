Awra Briguela nakalabas na ng kulungan

Awra Briguela. Instagram/@awrabriguela

(UPDATED) Nakalaya na ang komedyanteng si McNeal Briguela na mas kilala sa pangalang "Awra."

Ayon sa paunang ulat, nakalabas na ng Makati City Custodial Jail si Briguela dakong 9:20 ng gabi matapos makapagpiyansa ng P6,000.

Ito ay kinumpirma ni Southern Police District Director chief Brig. Gen. Kirby Kraft.

Matatandaang nasangkot ang komedyante sa isang gulo sa Makati noong Huwebes ng madaling araw.

Ito ay bunsod alitan na nagsimula sa loob ng isang bar sa Brgy. Poblacion.

Naharap si Briguela sa mga kasong alarm and scandal, physical injuries, direct assault, at disobedience to person in authority.

Pero ayon kay Makati chief of police Col. Edward Cutiyog, ibinaba ang kaso sa slight physical injury at simple disobedience to a person in authority.

Sinubukan ng ABS-CBN na kunan ng pahayag si Awra pati ang kanyang abogado ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag.- ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News

