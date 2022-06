Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Matapos ang isang taon, muling nagbabalik-telebisyon si Judy Ann Santos bilang guest co-host ng "Magandang Buhay."

Nitong Martes, naging masaya at mainit ang pagsalubong kay Santos nina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal na mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN.

"Nakakaloka, first live show ko ito, kinakabahan ako. Ano ba yan?" pauna ni Santos.

"Pasensiya na parang gusto kong mag-wish kasi first time ko ulit na magka-live show. Nakakaloka ito," dagdag nito.

Huling napanood si Santos sa ABS-CBN sa "Paano Kita Mapapasalamatan" na nagtapos noong Hunyo 2021.

"It's been one year, Momshie Jols, na lumabas ako sa telebisyon and it's always a good feeling to be back, especially here at the ABS-CBN compound. Napaka-familiar ng pakiramdam na makita ko kayong lahat ulit. Familiar faces. Thank you very much for this opportunity dahil talaga namang happing happy ang puso ko," ani Santos.

Ayon naman kay Magdangal, matagal na niyang pinagarap na makasama sa "Magandang Buhay" si Santos na isa sa kanyang matalik na kaibigan. Nagkasama sina Santos at Magdangal sa sikat na programa noon na "Gimik."

Para naman kay Cantiveros, hindi siya makapaniwala na makasama niya sina Santos at Magdangal na inilarawan niya bilang "showbiz legends."

Nagpasalamat din sina Magdangal at Cantiveros kay Santos sa pagpapaunlak nito na maging guest co-host ng "Magandang Buhay."

Para sa kanyang pagsabak sa "Magandang Buhay," mga "gulay para kay Juday" ang naging welcome gift ng programa.