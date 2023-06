MAYNILA -- Inamin ni Christian Bables na naisip na niyang iwan ang pag-arte noon.

"Oo, nagdaan ako noon sa parang, 'Ayaw ko na,'" pag-amin ng aktor sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"Noong pandemic, I felt like mas mahahanap ko ang mga taong magba-value sa kung ano ang kaya kong gawin as an actor sa ibang lugar kaysa dito. Kasi 'yung craft ko is being recognized outside the country. Medyo pumasok siya sa mind ko. Later on napatunayan ko na medyo hindi ako tama roon sa naiisip ko kasi nandiyan lang pala sila, kailangan ko lang hintayin," kuwento niya.

Isa si Bables ngayon sa mga hinahangaang artista sa primetime, at kinilala na rin siya sa kanyang husay sa pag-arte sa ibang bansa.

Ilang taon matapos na maging parte ng showbiz, sinabi ni Bables na natupad na niya ang dating pinapangarap lang.

"Ten years ago pinangarap ko lang ito," aniya. "Dati noong nag-aaral ako, kapag may dumadaan na ABS-CBN na van nagpapapogi ako kasi feeling ko si Ma'am Charo ang nasa loob."

Sa "Magandang Buhay," naging emosyonal din si Bables sa pagpapasalamat sa kanyang manager na si Jeffrey Ambrosio na siya ring nakadiskubre sa kanya.

"Feeling ko hindi ko makukuha ang mga dreams ko, at hindi ko makukuha ang kaginhawahan na mayroon ako ngayon, and I don't think I'd be this happy kung di ko na-reach ang dreams ko. At si Sir Jeff ang naging door para makapasok ako roon. Thank you for not leaving me," aniya.

"Kung saan man ako dalhin nitong mga dreams ko, I promise I will be true to my words noong sinabi ko na lahat ng mga tao na tumulong sa akin, lahat ng mga tao na nakita kung ano ang kaya kong ibigay, kaya kong ipakita ay dadalhin ko 'yon kahit saan ako mapunta. Isasama ko kayo with me," dagdag ng aktor.

Maliban sa "Dirty Linen," isa si Bables ngayon sa bituin ng "Drag You & Me" na pinagbibidahan naman ni Andrea Brillantes.

