Ryan Bang, may nakakaantig na hiling sa kanyang kaarawan

MAYNILA -- Isang nakakaantig na hiling ang ibinahagi ni Ryan Bang nitong Miyerkoles sa "It's Showtime" para sa kanyang ika-30 kaarawan.

Para kay Bang na unang nagdiwang ng kanyang kaarawan sa "It's Showtime" noong siya ay 19 anyos pa lang, hiling niya na maliban sa muling makumpleto ang mga kasamahang host sa programa ay nais niya rin na muling makabalik ang iba pang mga Kapamilya o mga manggagawa ng ABS-CBN na nawalan ng trabaho.

"Ang birthday wish ko talaga sa harap ng camera natin gusto ko kumpleto sila, na miss ko kasi si Ate Anne (Curtis) at saka si Kuya Jhong (Hilario), iba talaga ang 'Showtime' kapag kumpleto tayo," pauna ni Bang.

"At ang wish ko talaga gusto ko lahat nang kilala ko na tao dahil sa pandemic nawalan sila ng trabaho sana magkaroon sila ng trabaho. Lalo na sa ABS-CBN, sa likod ng camere, 11,000 tao sana makabalik sila agad. Ang sarap maglakad sa ABS-CBN na lahat binabati ka na 'Ryan, kumusta? Kumusta mommy mo? Kumusta Kuya Vhong?' Lahat di ba? So sana lahat nang nawalan ng trabaho dito sa ABS-CBN sana makabalik kayo agad-agad. Ang sarap ng bonding dito sa ABS-CBN," dagdag ni Bang.

Matatandaang ilang libong mga Kapamilya ang nawalan ng trabaho matapos na tumigil sa pagbo-broadcast ang ABS-CBN sa Channel 2 at sa DZMM 630 noong Mayo 5, 2020 dahil sa utos National Telecommunications Commission, matapos na mapaso ang prangkisa nito noong May 4, 2020.

Sa programa, ibinahagi rin ni Vice Ganda ang kanyang hiling para sa espesyal na araw ni Bang.

"Ang wish naming lahat ay maging masaya ka habangbuhay. Maraming-maraming rason para maging masaya ka, kasi ibang saya ang ibinibigay sa amin ng mga ngiti mo. Source of joy ka talaga namin," ani Vice.

"Normal ka lang namang tao, marami kang pinagdadaanan pero never naming nadama sa stress sa iyo. Ang gaan-gaan mong tao, kaya nga you are forever gonna be everyone's baby. Sana forever kang happy at forever mong maramdaman na mahal na mahal ka namin," dagdag ni Vice.

