Nora Aunor, Ricky Lee kabilang sa mga bagong hirang na National Artist

Nora Aunor. FILE/Cinema One

Inihayag ngayon ng Malacanang ang paghirang sa mga bagong National Artist ng bansa sa pamamagitan ng anunsyo ng pinuno ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) na si Nick Lizaso.

Kabilang sa napili sina Nora Aunor para sa pelikula, Fides Cuyugan Asensio sa musika, Ricardo Lee at Gemino Abad para sa panulat at literatura, at si Agnes Locsin para sa sayaw.

Nahirang ding national artists ang mga yumaong sina Marilou Diaz Abaya sa pelikula, Tony Mabesa sa teatro, at si Salvacion Lim Higgins para sa fashion.

Sa kaniyang pahayag sa ABS-CBN News Biyernes ng gabi, sinabi ni Lee na utang na loob niya ang parangal sa lahat ng mga kumupkop sa kanya.

“It’s been a very long journey mula nang lumayas ako sa Daet at lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Pero all this time, sa lahat ng mga highs and lows, never akong tumigil magsulat para sa ibang tao,” sabi ni Lee. “Lagi kong iniisip na mas mahalaga sila kaysa sa akin, kaya kailangan ko silang kuwentuhan.”

Nagbigay din ng pahayag ang anak ni Salvacion Higgins na si Mark Higgins sa ABS-CBN News.



“With my deepest thanks to the NCCA and the CCP as well as the Office of the President for this honor. I hope my mother’s body of work will continue to inspire artists and designers for generations to come,” ani Higgins.

Hindi naman makapaniwala si Asencio na sa wakas, nakamit na niya ang National Artist award. “Oh my God finally after the fourth try!” sambit ng veteran opera singer-actress sa ABS-CBN News. “I had to pray the rosary!”

Masaya din daw siya na nakuha rin ang ka-kontemporaryo niyang si Mabesa ang parangal.