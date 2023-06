Bulldog, pinakapaborito sa 'Batang Quiapo' squad ng mga fans

Kabilang sa mga kagrupo ni Tanggol sina Enteng (Jojit Lorenzo), Dolfo (Ryan Martin), Tanos (Marc “Big Mac” Andaya), Bulldog (Sugar Ray “Mammoth” Estroso), at Oweng (Renz “Baby Giant” Baña). ABS-CBN.

MAYNILA — Nagsalita na ang mga fans kung sino ba ang paborito nila sa grupo ni Tanggol (Coco Martin) sa isang survey ng ABS-CBN Entertainment nitong Huwebes.

Kabilang sa mga kagrupo ni Tanggol sina Enteng (Jojit Lorenzo), Dolfo (Ryan Martin), Tanos (Marc “Big Mac” Andaya), Bulldog (Sugar Ray “Mammoth” Estroso), at Oweng (Renz “Baby Giant” Baña).

Batay sa survey, kalakhan ng mga fans o 82 percent ang bumoto kay Bulldog.

Sinundan naman siya ni Baby Giant na may 7 percent, Enteng na may 5 percent, at Dolfo na may 4 percent.

Si Tanos naman ang may pinakamababang boto na may 2 percent.

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

