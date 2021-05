Reiven Umali, Froilan Cedilla pasok na sa ‘Tawag ng Tanghalan’ semis

Screenshot mula sa "Tawag ng Tanghalan" ng "It's Showtime.

Kapwa uusad sa semifinals ng “Tawag ng Tanghalan” sina Reiven Umali at Froilan Cedilla matapos mamayagpag sa isang linggong kompetisyon sa quarterfinal round sa “It’s Showtime.”

Matapos ang anim na araw na tapatan, tatlong contender lamang ang natira nitong Sabado na sina Umali, Cedilla at Josh Labing-isa para paglabanan ang dalawang semi final tickets.

Sa huli, nanguna si Cedilla na mula sa Laoag, Ilocos Norte matapos makakuha ng 97.2% combined score mula sa naging pagtatanghal niya noong Biyernes at Sabado.

Una nitong inawit ang “Still Loving You” ng Scorpions bago pinahanga ang mga hurado sa kaniyang bersyon ng “Isang Lahi.”

“May mga certain pieces na mahirap and I think acoustic is one of the hardest. Heart felt. Binibigay mo talaga e. ayaw mong matanggal,” papuri ni noontime show host at judge na si Karylle.

Nagtuloy-tuloy naman ang pag-arangkada ng pinakabatang kalahok na si Umali, 18, ng Cavite matapos makuha ikalawang spot sa semis nang awitin ang “Tayo’y Mga Pinoy” ni Francis Magalona.

Nauna nitong kinanta noong Biyernes ang “Next In Line” na umani rin ng papuri mula sa mga hurado.

“Sinigurado mo, mabibigyan mo kami ng magandang performance since ngayon na talaga yung pipiliin na natin yung dalawa para mag-advance sa semifinals,” pahayag ni Erik Santos.

Dalawang beses nakapagpahinga si Umali sa kompetisyon matapos manguna sa kaniyang dalawang performances.

Kinapos naman ang pambato ng Novaliches na si Labing-isa na inawit ang “Kayumanggi” ni Bugoy Drilon na nakakuha lamang ng 94.7 combined score, mas mababa nang kaunti sa 95 na puntos ni Umali.