Mula sa Kapamilya Online Live

Sina Isabel Laohoo at Rob Blackburn ang kukumpleto sa Big 5 ng “Pinoy Big Brother” Kumunity Season 10 matapos makakalap ng pinakamataas na boto.

Nitong Sabado, pormal nang ipinakilala sina Laohoo at Blackburn na parte ng limang housemates na maglalaban-laban para sa titulong Big Winner.

Nangibabaw si Laohoo sa botohan para sa adult group matapos makakuha ng 52.84% ng kabuuang boto.

Habang si Blackburn na man ay may nakuhang 43.47% ng boto upang makaabante pa sa kompetisyon.

Nauna nang nakakuha ng tiket sa Big Night sina Brenda Mage, Samantha Bernardo, at Anji Salvacion ng celebrity edition matapos mapagtagumpayan ang mga “Kumuni-test.”

Hinarap noong Biyernes ng celebrity group ang teens para sa isang tiebreaker match kung saan napagtagumpayan nila ang hamon upang awtomatikong makapasok lahat sa dulo ng kompetisyon.

Sa Linggo, May 29, papangalanan ang pinakabagong Big Winner ng reality show na maihahanay sa tulad nina Melai Cantiveros, Kim Chiu, at Maymay Entrata.

Ang tatanghaling Big Winner ay mag-uuwi ng P2,000,000 habang may P500,000 ang second big placer at P300,000 sa third big placer.

May P200,000 naman ang magiging fourth big placer at P100,000 ang fifth big placer.