Pops Fernandez, ipinagdiwang ang ika-40 taon sa showbiz

MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Pops Fernandez nitong Lunes sa "Magandang Buhay" ang kanyang ika-40 taon sa showbiz.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, muling binalikan ni Fernandez, ang kinikilalang Concert Queen ng showbiz, ang ilan sa mga mahahalagang sandali ng kanyang karera bilang mang-aawit.

Ayon kay Fernandez, edad 13 o 14 nang magsimula siyang pasukin ang industriya bilang isang recording artist ng OctoArts na siyang naglabas ng kanyang unang awitin na "Dito Nga."

"I think honestly ha, over 40 years [na]. Hindi ko po talaga matandaan kung anong year ba talaga ako nag-umpisa. But I guess it's safe to say 40 years since I started the concert scene. Mas nauna kasi ako kay Martin eh, ng one year yata," ani Fernandez na dating misis ni Martin Nievera, ang tinagurian namang Concert King ng bansa.

Ayon kay Fernandez, edad 16 nang gawin naman niya ang "Penthouse" na tila naging marka ng pagsisimula niya sa industriya.

"Naging recording artist muna ako. Then I started guesting sa TV shows. Then nagkapelikula kami ni Rowell muna bago mag-'Penthouse.' Tapos nun I guess it was destiny that I became part of 'Penthouse,'" aniya.

"Finally I found my place under the sun or in the business ever since I started 'Penthouse.' It was really parang the mark of the beginning of my career even though I started a few years before that," ani Fernandez.

Sa programa, naging sorpresa ang pagdating ni Erik Santos para kay Fernandez. Nagsimulang maging magkaibiganang dalawa dahil sa pagsasama nila sa mga concert.

Naging emosyonal naman sa napanood na video messages si Fernandez na nagmula kina Joy Ortega, Jaya, Kuh Ledesma, Ram Nievera, at Martin Nievera para sa kanyang anibersaryo.

Pag-amin ni Fernandez, hindi niya inaasahan ang pagdiriwang ng kanyang anibersaryo sa "Magandang Buhay."

Umaasa din aniya siya na maipagdiwang ang kanyang anibersaryo sa industriya sa pamamagitan ng isang concert.



"Alam niyo po nahiya kasi ako mag-celebrate... Medyo nawalan po ako ng confidence kasi medyo matagal na akong hindi nagko-concert," aniya.

"I am trying to gain my confidence back. But thank you sa inyong lahat po for the 40 years, actually for the 40 plus years. Sa lahat po ng mga sumusuporta pa rin sa akin," ani Fernandez.

Matapos ang 40 taon sa industriya, ipinagpapatuloy ni Fernandez ang pagpapasaya sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan naman ng vlogging.