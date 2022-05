MAYNILA -- Ibinahagi nina Dimples Romana at Miko Raval ang mga aral na natutunan nila mula sa sikat na serye na "Viral Scandal" na pinagbibidahan ni Charlie Dizon.

Sa "Showtime Online U" nitong Miyerkoles, binigyang importansiya nina Romana at Raval ang halaga ng pagiging bukas sa pamilya at pagiging responsable sa paggamit ng social media.

"Paulit-ulit kong sinasabi 'yung pagiging responsable mo online, dahil lahat nga nang inilalagay mo online forever nandiyan, hindi mo na mabubura 'yan. Maganda man 'yan o pangit, forever na nandiyan 'yan so people will always have something to look back," ani Raval.

"Let's say 10 years ago, nag-post ka ng napakasama; ngayon na napakabait mo ng tao eh mahuhukay at mahuhukay pa rin nila 'yan dahil it's forever on Google. So just be responsible in whatever you do online," dagdag na payo ng aktor.

Para kay Romana na ngayon ay higit pitong buwang buntis, ang pamilya ang dapat na takbuhan sa kahit ano pa man na iyong pinagdadaanan.

"Ako siguro ang natutunan ko lang na no matter how imperfect you feel kasi lahat naman tayo ay imperfect hindi ba? No matter how imperfect you feel as a family, dapat hindi ka mahihiyang magsabi sa pamilya mo, kasi wala kang ibang tatakbuhan kung hindi sila," ayon sa aktres.

"When it comes to scandal or kung anuman ang pagdadaanan mo, always remember that your family, no matter how imperfect it is, should be your number one go-to kapag mayroon kang pinagdadaanan," dagdag ni Romana.

Samantala, sa Instagram, nagpasalamat si Romana sa lahat ng mga tagasuporta at manonood ng seryeng "Viral Scandal" na magtatapos na ngayong Biyernes, Mayo 13.



Mapapanood ang huling dalawang gabi ng “Viral Scandal” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWant TFC, JeepneyTV, TV5 at A2Z.