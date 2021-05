'Magandang Buhay,' ipinagdiwang ang ika-5 anibersaryo

MAYNILA -- Magkasabay na ipinagdiwang nina Karla Estrada, Melai Cantiveros, at Jolina Magdangal nitong Biyernes ang ikalimang taon ng kanilang programang "Magandang Buhay," at ang Araw ng mga Ina o Mother's Day.

Pambungad ng tatlo ay ang pagbabalik-tanaw sa mga hindi nila makakalimutang karanasan at mga aral na natutunan nila sa programa.

"Gusto ko lang magpasalamat na kahit anong unos ang dumating, kahit may pandemya ay nanatili tayong strong. Five years, talagang amazing na ibinigay sa atin ni Lord," ani Cantiveros.

"Oo naman. Sino ba ang mag-aakala na inabot natin ang pandemya," dagdag ni Estrada.

"Di ba akala natin three months? Ngayon five years. Naku, thank you," ani Magdangal.

Para sa kanilang espesyal na araw, nakatanggap ng pagbati ang programa at mga host nito mula sa mga kasamahan nila sa industriya, tulad ni Vice Ganda.

Para sa kanilang anibersaryo, si Toni Gonzaga ang naging bisita ng mga momshies. Sa pamamagitan ng Zoom, nagbahagi rin ng pagbati si Toni para sa mga host ng "Magandang Buhay."

Naging bukas din si Gonzaga sa pagbabahagi ng kanyang kuwento bilang isang ina.

Para naman sa pagdiriwang ng Mother's Day, isang pasasalamat at pagkilala ang ginawa ng mga momshies para sa mga inang nagpasa ng kanilang liwanag sa sarili nilang paraan sa loob at labas ng kanilang tahanan.