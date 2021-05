Mylene Dizon, bagong aabangan sa 'Huwag Kang Mangamba'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Isang bagong karakter na gagampanan ng aktres na si Mylene Dizon ang aabangan sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba."

Sa episode nitong Lunes, Mayo 4, nagsimula nang ipakita sa mga manonood ang karakter ni Dizon, isang mamamahayag at pinakabagong makikiusyoso sa ginawang himala ng mga bidang karakter na sina Mira (Andrea Brillantes) at Joy (Francine Diaz) sa bayan ng Hermoso.

Ito ay pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa milagrong nagpagaling sa isang pulis. Naging determinado si Eva Marquez (Dizon) na gawin ang sariling pananaliksik upang malaman ang totoong kwento sa likod nito. Hangad din ni Eva na makausad bilang investigative journalist kaya naisip niyang magandang pagkakataon ito para sa kanyang karera.

Habang pinagpipiyestahan pa ng mga tao ang nangyaring himala, abala naman sina Mira at Joy sa paghahanap ng kani-kanilang mga ina at patuloy na nagdarasal sa Diyos upang gabayan sila sa tamang landas.

Kahit wala pang nakukuhang impormasyon tungkol sa ina, may tiwala si Mira na makakasama ulit niya ito lalo na’t nangako si police chief Fidel (Allan Paule) na tulungan siya.

Umiigting naman ang mga katanungan ni Joy tungkol sa kanyang ina habang mas marami siyang nadidiskubre tungkol sa kanyang pagkabata.



