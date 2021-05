Kasal nina Aubrey Miles at Troy Montero, naudlot dahil sa pandemya

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Aubrey Miles na naudlot na kasal nila ng kanyang long-time partner na si Troy Montero dahil sa pandemyang coronavirus (COVID-19).

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, Mayo 5, sinabi ni Miles na 2019 nang magsabi siyang handa na siyang magpakasal.

Aniya, Abril noong nakaraang taon sana magaganap ang kanilang kasal pero nakansela ito dahil na rin sa lockdown dulot ng pandemya.

"Pre-pandemic pa ito, 2019 pinlano na namin, easy lang. Sabi ko, 'You know what, it's time na.' Ako talaga ang nagsabi, 'It's time.' Sabi niya, 'Oo nga ano.' Parang casual lang. Sige, let's do it in a place na malayo. Batanes," ani Miles.

"Tapos nagpa-book na kami. 'Yung hotel na binook namin parang 13 o 15 rooms lang. I think alam itong hotel na ito roon. Nag-iisa lang siya. Tapos ang plano ko talaga ay nine people lang talaga. April yon, tapos March nag-pandemic na, ni-lockdown na," kuwento niya.

Sa pag-aakalang hindi tatagal ang lockdown at pandemya, nagawa pang iurong nina Miles at Montero ang kasal nila.

Pero matapos ang buwan ng Hulyo ay tuluyan nang hindi natuloy ang kanilang pinlanong kasal.

"Tapos sabi namin baka mga two months lang 'yan, let's move it ng July. Actually lalabas ito sa YouTube namin, kaka-shoot lang namin. Di pa namin na-shoot kasi hindi namin alam kung paano ishi-share. Nag-move kami ng July, tapos hindi na natuloy. Move nang move. Kinuha na namin lahat, sa airlines nabayaran na, ni-refund naman kami. Pati 'yung hotel," pagtatapos ni Miles.

Sa nakaraang panayam, sinabi nina Miles at Montero na sa ABS-CBN sila unang nagkakilala.



Matapos ang apat na buwan na panliligaw ni Montero, naging sila rin ni Miles.

Sina Hunter at Rocket ang mga anak nina Montero at Miles. Si Maurie namin ang panganay ni Miles na anak niya sa dating nakarelasyon.

