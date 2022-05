Madam Inutz (kaliwa) at Dawn Chang sa digital conference para sa kanilang paglabas sa "MMK."

MAYNILA -- Bibigyang-buhay ni Dawn Chang ang viral online seller at dating "Pinoy Big Brother: Kumunity" celebrity housemate na si Daisy "Madam Inutz" Lopez sa ABS-CBN drama anthology na "Maalaala Mo Kaya" (MMK) para sa pagdiriwang ng Araw ng mga Ina.

Si Chang ang gaganap bilang Madam Inutz, na magbibigay-inspirasyon dahil sa kanyang pagiging mabuting anak at single mom.



Sa digital conference nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Madam Inutz ang saya na maibahagi ang kanyang kuwento na magpapakita kung paano maging matatag sa mga hamon ng buhay.

Pag-amin ni Madam Inutz, hindi niya inasahan na maipapalabas ang kanyang buhay sa "MMK."

"Hindi talaga [inasahan], kahit sa panaginip. Kahit 'yung mag-viral ako hindi ko rin inasahan. As in wala talaga akong inaasahan sa buhay. Basta ako, lagi lang akong positive sa buhay kasi. Wala akong inasahan na mga bagay-bagay na mangyayari sa akin. Kaya nung nangyari ito, super grateful talaga ako," aniya.

"Sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko, nandito pa rin ako at patuloy na lumalaban. Patuloy na naghahanap-buhay para sa magulang ko, sa mga anak ko. Ang hirap ipaliwanag talaga ng mga nangyayari, hanggang ngyon hindi pa rin ako makapaniwala."

Samantala, nagbahagi rin si Chang ng saloobin sa pagganap niya sa buhay ni Madam Inutz.

"Si Daisy ay product ng kung ano ang pagpapalaki ni nanay Criselda sa kanya. Kaya kung mapapanood ng ating mga Kapamilya ang episode na ito ay makikita nila kung gaano kabuti ang kalooban ni Daisy. Kung paano siya naging Madam Inutz, it's the drive because lahat ito para sa magulang, para sa pamilya," aniya.

Sa direksyon ni Raz dela Torre at panulat ni Arah Jell Badayos, ang 2-part special ay ipapalabas ngayong Mayo 7 at 14 kasama rin ang mga dating "Pinoy Big Brother" housemates na sina Gino Roque at Pamu Pamorada.

Mapapanood ang "Maalaala Mo Kaya" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC, at A2Z Channel 11 sa ganap na 8:45 ng gabi.