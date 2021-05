'Marco,' 'Masha and the Bear,' 'PJ Masks' magpapasaya sa mga bata sa A2Z

Mas marami pang makabuluhang programa ang mapapanood ng mga kabataan ngayong buwan sa A2Z channel.

Kabilang na rito ang “Play ‘N Learn Online Workshops” ng Just Love Kids at ang mga programang “Marco,” “Masha and the Bear,” at “PJ Masks.”

Ang amimated series na “Marco” ay tungkol sa isang batang lalaking Italian na may inang pumunta sa Argentina para magtrabaho. Pagkatapos magkasakit ng ina ay tumigil na itong sumulat kaya nagdesisyon si Marco na maglakbay patungong Argentina para hanapin ang kanyang nanay. Sa kanyang paglalakbay ay haharapin niya ang iba’t ibang adventure.



Samantala, ang “Masha and the Bear” naman ay tungkol sa isang mabait ngunit makulit na batang babae na nakatira sa kagubatan kasama ang kanyang mga alagang hayop. Makikilala niya ang isang oso na magliligtas sa kanya sa iba’t ibang kaguluhan.

Mga superheroes naman ang makakasama sa “PJ Masks” kung saan ang mga batang sina Amaya, Greg, at Connor ay nagiging sina Owlette, Gekko, at Catboy tuwing gabi na may kapangyarihan labanan ang mga masasama.



Abangan ang “Marco” tuwing Lunes hanggang Biyernes, 4:30 p.m. at ang “Masha and the Bear” tuwing Sabado 8 a.m., na susundan naman ng “PJ Masks,” 8:30 a.m. sa A2Z simula Mayo 8.

Samantala, pangungunahan naman ng "Team YeY" ang “Play ‘N Learn Online Workshops” na mapapanood sa Just Love Kids website.

Iba’t ibang skills tulad ng dancing, singing, storytelling, at arts at crafts ang pwedeng matutunan ng mga bata sa programang ito ngayong summer, pati na rin ang pagluluto at sports mula sa online classes na handog nito.



Mapapanood ang hit children’s show na “Team YeY” season 5 tuwing Sabado at Linggo, 9 a.m. Mapapanood din ang workshops sa Just Love Kids’ Facebook page at sa YeY Channel sa YouTube at Facebook.