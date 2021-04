Albie Casino, labis ang pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa 'Init sa Magdamag'

MANILA -- Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ng aktor na si Albie Casiño sa mainit na pagtanggap at pagsuporta ng mga manonood sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Init sa Magdamag."

Si Albie ay isa sa mga bituin ng serye na pinagbibidahan nina Yam Concepcion, Gerald Anderson at JM de Guzman.

"Nakakataba po ng puso because pinaghirapan po namin 'yan," pauna ni Albie sa "We Rise Together" nitong Miyerkoles kung saan kasama niya ring nag-guest sina Kate Alejandrino at Nikko Natividad na pawang parte rin ng serye.

"Hindi ba we were away from our family for a long period of time habang shinu-shoot namin. So ngayon na mainit ang pagtanggap sa amin ay nakakatuwa talaga," ani Albie.

Sa unang pagpapalabas sa "Init sa Magdamag," ipinakilala na ang karakter ni Albie bilang si Raymund, kaibigan at kunwaring nobyo ng bidang karakter na si Rita (Concepcion).

"I play the character of Raymund which is nakakatawa. Tinatanong ko 'yung direktor, 'Direk, ikaw ba 'yung peg ko rito?' 'Di ba? Kasi Raymund 'yung pangalan. I mean mahirap siyempre pero medyo madali na kasi pinapanood ko si Direk Raymund sa mga ginagawa niya. Tapos 'yon nakukuha naman," ani Albie patungkol sa isa sa mga direktor ng serye na si Raymund Ocampo.

"Ang nakakatuwa sa character ko nung college sila ni Yam, nung nasa nursing school sila ni Kate, ako 'yung kunwari niyang boyfriend. Binabayaran ko si Yam para magkunwaring girlfriend ko," dagdag ni Albie.

