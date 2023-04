Beks Battalion, bida sa pelikulang 'Beks Day of Our Lives'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Bida sa pelikulang "Beks Day of Our Lives" ang mga komedyanteng sina Chad Kinis, MC Calaquian at Lassy Marquez o mas kilala bilang ang grupong Beks Battalion.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyekroles, ibinahagi ni Kinis na siya ring direktor ng proyekto na mapapanood ang kanilang pelikula sa mga sinehan sa Mayo 17.

Ayon kay Kinis, hindi siya makapaniwala sa katuparan ng kanyang pangarap.

"It's so surreal, super-duper happy. Kasi y'un talaga ang pangarap ko. I love writing and I love directing because hindi sa akin innate ang pagiging komedyante, na magpatawa. But I have this always rush of ideas in my mind that I want to execute. Of course, if you are just thinking of those ideas and don't do it, it will stay as only ideas. Hindi mo na-share, masasayang siya.

"So nung nagawa 'yung movie, it was the happiest moment of my life. As in parang doon ko nasabi sa sarili ko na nung nagkaroon na ng playdate, natapos 'yung movie, na-edit na, sabi ko sa sarili ko noon, 'this is the beginning,'" dagdag ni Kinis.

Makakasama rin nila sa pelikula sina John "Sweet" Lapus, Debbie Garcia, Ruby Ruiz at marami pang iba.

Maliban sa pagiging direktor, isa rin si Kinis sa sumulat ng kuwento ng "Beks Day of Our Lives."

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC