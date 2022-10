Grupong Beks Battalion, bibida na rin sa pelikula

MAYNILA -- Bibida sa isang pelikula ang mga komedyanteng sina Chad Kinis, MC Calaquian at Lassy Marquez o mas kilala bilang ang grupong Beks Battalion.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi ng tatlo ang ilang detalye tungkol sa kanilang pelikula kung saan si Chad mismo ang direktor.

Ayon kay MC, first time ni Chad na mag-direct ng pelikula.

"Natapos nang i-shoot," dagdag ni Lassy.

Ayon kay Chad, isa rin siya sa sumulat ng kuwento para sa kanilang aabangang pelikula.

"Pero may katulong ako sa screenplay. It's my story ... actor, director, writer po ako nung movie. Ongoing pa ang edit niya," ani MC.

"It's all about friendship and family. Before po siguro nung movie, first time po ay magsasama-sama kami na magtu-tour abroad," ani MC.

Ayon sa tatlo, sa susunod na buwan hanggang sa Disyembre ay nakatakda rin ang kanilang “Beks 2 Beks 2 Beks” concert tour sa Canada, US at Dubai.

Nito lamang Agosto ay nagdaos sila ng kanilang concert sa New Frontier Theater.

Matatandaang sa nakaraang pagbisita ng grupo sa "Magandang Buhay" ay ibinahagi nina Lassy at MC ang pasasalamat kay Chad na anila ay utak ng kanilang grupo.

Matatandaang nakilala si Chad o Richardson dela Cruz sa totoong buhay nang sumali siya sa Miss Q & A InterTALAKtic 2019 ng "It's Showtime."

