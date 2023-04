HORI7ON, bilang kinatawan ng bansa: 'Napakalaking responsibility'

MAYNILA -- Aminado ang bagong P-pop group na HORI7ON na malaki ang responsibilidad nila na ipakita ang galing ng mga Filipino sa South Korea.

Ang HORI7ON na binubuo nina Vinci, Kim, Kyler, Reyster, Winston, Jeromy at Marcus ay nakatakdang magtungo sa South Korea para ipagpatuloy ang kanilang idol journey.

"Sa 'Dream Maker' pa lang po ay malaki na po talaga ang responsibility namin kasi we're not only representing ourselves but the city kung saan kami galing. But now as HORI7ON po, hindi lang po city ang nire-represent namin as well, as Philippines po. So napakalaking responsibility niya po and it gives us pressure. But we HORI7ON always give our best, to give best image to Korean as well, not only the talent but the attitude po," ani Winston sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Ang pitong miyembro ng HORI7ON ay ang mga nagwagi sa reality show na "Dream Maker" na co-produced ng ABS-CBN at South Korean company na MLD Entertainment.

Sa "Magandang Buhay," muli ring nagbalik-tanaw ang mga miyembro ng HORI7ON sa dati nilang pinagkakaabalahan bago pa sila mabuo bilang isang grupo.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang grupong HORI7ON:

Nito lamang Marso, inilabas na ang music video ng kanilang pre-debut single na "Dash."

