Mula sa Kapamilya Online Live

Bumuhos ang luha ng teen housemate na si Tiff Ronato sa episode ng "Pinoy Big Brother" nitong Martes nang makausap ang bunsong kapatid may autism.

Nauna nang naikwento ni Ronato kung paano siyang tumayo na halos ina ng kaniyang kapatid na si John Bradley nang umalis ang mga magulang para magtrabaho sa ibang bansa.

"Yung pagmamahal ko parang anak ko na rin siya," ani Ronato.

Inamin ni Tiff na nagkaroon siya ng galit noon sa ina dahil sa pag-alis nito ngunit naunawaan din niya ang matinding sakripisyo na kailangang gawin ng kaniyang nanay para sa kanilang pamilya.

Labis din aniya siyang nangungulila ngayon sa kapatid lalo pa't matagal-tagal na rin silang magkahiwalay simula ng pumasok sa Bahay ni Kuya.

Kaya naman naisipan ni Kuya na muling pagtagpuin ang dalawa kahit virtual lamang na labis na nagpaiyak sa housemate.

Isa sa mga hamon na ibinigay ni Kuya ay ang paglutuan ng umagahan ang kapatid at mga kasamang housemates. Ipinakita ni Big Brother sa telebisyon sa sala ang paghatid sa pagkain sa mismong bahay nina Tiff.

Lalong napaiyak ito nang ipakita na ang pagkain ng nakababatang kapatid sa kaniyang inilutong pagkain.

Naghanda rin ito ng adobo at cookies na hiniling mismo ni John Bradley kay Big Brother. Lahat ito ay ipinadala sa kanilang bahay.

Nakausap din ni Tiff at mga housemate si John Bradley para sa therapy at teaching session na importante para sa mga kagaya ni John Bradley na may autism.

Humingi ng tulong para sa therapy si Ronato kina Dustine Mayores at Stephanie Jordan kung saan naglaro pa ang mga ito. Sina Maxine Trinidad at Ashton Salvador naman ang nagturo sa bata ng Mathematics.

Pinadalhan din ng mga laruan si John Bradley na isa rin sa mga request niya.

Samantala, nakakaantig naman na liham ang sinulat ng ina ni Tiff upang pasalamatan ang anak sa naging sakripisyo nito habang siya ay nasa abroad.



"Gusto ko lang sabihin sayo na sobrang proud ko sayo. Sorry dahil kinailangan ko umalis at mapunta sayo lahat ng bigat ng obligasyon ko bilang isang ina. Hindi mo pinabayaan lalo na ang bunso mong kapatid," pahayag ng ina nito.

"Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo mo. Thank you so much ate."