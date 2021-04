Mitoy Yonting at Giselle Sanchez, parte na ng 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Balik sa pag-arte sa telebisyon sina Mitoy Yonting at Giselle Sanchez bilang pinakabagong mga cast member sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Nitong Biyernes, ipinakilala na ang mga karakter nina Yonting at Sanchez bilang sina Teban at Pilar, mag-asawang tagapangalaga ng bahay na pag-aari ng isang koronel at misis nito.

Magkukrus ang landas ng dalawa at bida ng serye na si Cardo Dalisay (Coco Martin) matapos na magdesisyon si Cardo na magtago kasama ang kanyang bihag na si Lia sa bahay na binabantayan nina Teban at Pilar.

Matatandaang nagtagumpay si Cardo na masukol si Lia, isa sa mga miyembro ng Black Ops na responsable sa pagkamatay ng kanyang asawang si Alyanna.

Samantala, sa social media pages ng Dreamscape, ang produksiyon na may likha sa "FPJ's Ang Probinsyano," ay naglabas na rin ito ng promotional photos nina Sanchez at Yonting bilang parte ngayon ng sikat na serye.

Samantala, nagsimula na si Lily (Lorna Tolentino) sa kanyang plano na muling makontrol si Mariano, ang pekeng pangulo, matapos niyang hingin ang tulong ng kanyang pamangkin na si Cassandra (Maika Rivera).

Ipinakilala na ang karakter ni Cassandra noong nakaraang linggo.

