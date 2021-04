Angeline Quinto, gumaling na sa COVID-19

MAYNILA -- Ibinahagi ni Angeline Quinto ang saya sa tuluyan niyang paggaling mula sa coronavirus (COVID-19).

Sa pinakabagong vlog ni Quinto, ipinakita ng mang-aawit ang negatibong resulta nang pinakahuli niyang RT-PCR test.

Ginawa ang swab test kay Quinto nito lamang Abril 8 at lumabas ang resulta kinabukasan.

"Negative, guys. Thank you, Lord. Puwede na akong lumabas (ng kwarto)," ani Quinto na nasorpresa sa dami ng mga nagpadala sa kanya ng pagkain at regalo.



"Para po sa mga nagtatanong, maayos na maayos na po ako. At dahil rin po 'yan sa mga tulong niyo, sa mga nagdasal para sa akin. So, sana kayo ay mag-ingat lagi. Ingatan niyo ang sarili niyo guys. Maraming-maraming salamat. God bless you and see you soon," ani Quinto.

Bago pa man sumailalim sa kanyang pinakahuling swab test ay nag-negatibo na si Quinto sa coronavirus noong Abril 5 nang may nagpadala sa kanya ng saliva-based RT-PCR kit.

Sa ika-13 araw ng quarantine ni Quinto, una nang nagpasalamat si Quinto sa lahat ng mga taong nagpakita sa kanya ng pagmamahal at suporta.

Sa nasabi ring vlog, ipinakita ni Quinto ang huling pitong araw ng kanyang quarantine.

Matatandaang nag-positibo si Quinto sa COVID-19 noong Marso 26, bagay na ipinaalam niya sa publiko sa pamamagitan ng kanyang vlog nitong Abril 1.

Si Quinto ay isa sa mga bituin ng pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba" na ipinapalabas naman pagkatapos ng FPJ's Ang Probinsyano."

