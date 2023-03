'80s actress Angela Perez passes away at 55

Former actress Angela Perez. Photo from the Facebook page of her daughter Issa Lim

MANILA -- Former actress Angela Perez has passed away on Wednesday night, March 29, due to a stroke. She was 55.

The news was confirmed by her daughter Issa Lim in a report published by entertainment website PEP.ph.

In a post through her social media accounts, Lim shared the pain of losing her mother.



“Ikaw ang pinakamahal ko sa buhay, naging spoiled ako sa yo at ikaw lang nakakaintindi sa akin kapag may mga problema ako at kung bakit wala ako sa mood, at ikaw pa yung nagtatanggol sa akin pag may umaaway sa akin at kinakampihan mo ko lagi. Lagi tayong magkakasama, hindi pa naman ako sanay na hindi kita katabi o kayakap pag wala ka at mahal na mahal kita sobra Ma. Pinakamasakit sa akin na mawalan ako ng nanay at nawala pa ang mahal ko sa buhay. Nanginginig ako sa kakaiyak ko at nalulungkot pa rin ako nang sobra hanggang ngayon. I love you so much, Ma," Lim shared.



Born Rowena Mora, Perez joined show business in the '80s when she was introduced in the1983 film "Laruan" under Falcon Films, alongside Carmi Martin.

Her other films include "Alexandra," "Nang Maghalo ang Balat sa Tinalupan," "Take-home Girls" and "Hayop sa Sarap."