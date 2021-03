Michael de Mesa nakatanggap ng death threat dahil sa ‘Ang Probinsyano’

Larawan mula sa Instagram ni Michael de Mesa

Tila may bagong nakatapat si Michael de Mesa dahil sa pagganap niya bilang “Manager” sa long-running primetime series na “Ang Probinsyano’ matapos makatanggap ng “death threat” sa Facebook.

Sa kaniyang Instagram, nag-post ang beteranong aktor ng isang mensahe mula sa isang netizen na nais na siyang mawala sa seryeng pinagbibidahan ni Coco Martin bilang si Cardo Dalisay.

“Hoy manager (De Mesa) sana mamatay kna sa probinsyano mo,” hiling ng nasabi netizen.

Sinundan niya pa ito ng tila pagbabantang pananakit kay De Mesa kapag nakita niya ito sa personal.

Tinanong naman ng aktor sa Instagram kung ganoon na nga ba siya ka-epektibo sa pagganap sa kaniyang karakter na tila tinototoo na ng mga manonood ang ginagawa niya sa palabas.

Paalala ng aktor, teleserye lamang ito at hindi dapat masyadong sineseryoso.

“Ganun ba ako ka effective? Bro, teleserye lang yan. Wag masyadong seryoso. Positive vibes lang. Hahaha,” saad ni De Mesa.

Humingi naman ng paumanhin ang naturang netizen at inaming nadala lamang ng emosyon dahil sa ginagawa ng karakter ni De Mesa laban kay Cardo (Martin).

“Sir michael de mesa. Psensya na po PWD po ako na dala lng po ako sa galing mong pag arte galit n galit ako saginawa mo kay sir cardo s palabas nyo po . Sori po talaga! Gusto k mag sori s inyo kahit s harap,” sabi nito.

Umaasa ang aktor na magiging leksyon ito sa lahat na mag-iingat sa mga bibitawang salita lalo na online.

“Guys, nag sorry na siya! Thank you for having my back. Let this be a teachable moment for all of us. To be careful of what we say to each other online and in person. Basta good vibes lang tayo,” dagdag ni De Mesa.

Sari-sari naman ang naging reaksyon ng nakakita sa post ni De Mesa kabilang na ang ilang mga artista.

“Affected masyado si Kuya. LOL Ang galing mo naman kasi talaga! Ingat ka please,” komento ni Geneva Cruz.

“Galet na galet gustong manaket,” pabirong banat ng aktres na si Rhen Escaño na kasama rin ni De Mesa sa serye.

Tila nag-alala naman ang broadway singer na si Lea Salonga sa natanggap na mensahe ng aktor.

“Should I be worried, Mike?” tanong nito. Ngunit nang mabasa ang paumanhin ng netizen, sumang-ayon ito sa marami na mahusay ang pagganap ni De Mesa sa kaniyang karakter.

“The guy does have a point. Galing mo lang talaga,” pahabol ni Salonga.

Mapapanood ang “Ang Probinsyano” tuwing Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Cinemo, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

