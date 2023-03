Sinamahan ni Chicky (Toni Fowler) si Mokang (Lovi Poe) sa Divisoria latest episode ng "FPJ's Batang Quiapo" nitong Marso 22, 2023.

Sinamahan ni Chicky (Toni Fowler) si Mokang (Lovi Poe) sa Divisoria sa latest episode ng "FPJ's Batang Quiapo" nitong Miyerkoles.

Matapos makuha ang pera mula kay Roda (Joel Lamangan), nagtungo sila sa bilihan ng mga gown para sa kanyang debut.

Pero pagkatapos mabili ang ilang kailangan gamit, bigla namang nanakawan si Mokang ng P10,000.

Naawa si Chicky at nag-withdraw ng pera para matulungan ang kaibigang naiiyak.

"Kunin mo na, ikaw pa! Huwag mo nang bayaran 'yan, pa-birthday ko na 'yan sa'yo. Sabi nga nila diba, that's what friends are for. Huwag ka na malungkot, wala lang 'yun," saad ni Chicky.

Samantala, umamin naman si Tanggol (Coco Martin) na napag-initan niya si David (McCoy de Leon) matapos nitong nakawin ang ipon niya na sana'y pangpiyansa kay Tindeng (Charo Santos).

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC