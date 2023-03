MAYNILA – Nilinaw ng talent manager na si Ogie Diaz na hindi siya gumagawa ng kasinungalingan tungkol sa dating alagang si Liza Soberano.

Muling sumagot si Diaz sa mga naging pahayag ng kontrobersyal na aktres sa panayam kay Boy Abunda kung saan inakusahan ang talent manager na nagsisinungaling.

Mariiing itinanggi ni Diaz ang mabigat na paratang sa kaniya ni Soberano kasabay ng paglilinaw sa mga isyung natalakay sa panayam tulad ng hatian ng komisyon, hindi pagpunta sa mga taping at pagtawag umano nitong “ungrateful.”

“Ayun pa 'yung isa na sinasabi na I am making up lies. Anong lies? Wala akong lies,” saad ni Diaz nitong Miyerkoles.

Pinaliwanag din nito na hindi niya sinabihang “ungrateful” ang dating talent; pinaalalahanan lamang umano niya ito na huwag makalimot.

“Panoorin sana ng kampo ni Liza Soberano 'yung mga nakaraang videos ko. Hindi ko siya siniraan, hindi rin ako nagsabi na ungrateful ka. Ang sinabi ko lang ay huwag tayong makakalimot, ayun ang ipinapaalala ko. Huwag tayong magsusunog ng tulay, so be grateful. Iba 'yung be grateful sa wala kang utang na loob,” saad ni Diaz.

Dinepensahan din ni Diaz ang sarili sa mga basher matapos isiwalat ni Soberano ang umano’y hatian ng kita nila noon.

Ayon kay Diaz, wala siyang sinabing hindi na siya nakakatanggap ng komisyon. Ang pinupunto aniya, hindi na tumatanggap ng proyekto ang aktres mula sa kaniya.

“Ang sinasabi ko po ay hindi na tumatanggap si Liza ng mga projects dahil nga papunta na siya doon sa ibang direksyon. Naghihintay na lamang siya na matapos ang kontrata. Magkaiba po iyong hindi tumatanggap ng komisyon sa hindi na tumatanggap ng projects si Liza coming from me,” sambit nito.

Ang natatanggap lamang umano niya ay kung ano ang nakasaad sa kanilang kontrata bago ito mapaso.

Sa huli, umaasa si Diaz na mapanood ng aktres ang mga vlog nila upang makita niya kung gaano umano sila kasinsero sa kanilang sinasabi.

“Ako naman, ang lagi kong hiling ay sana mas sumikat ka kung saan mo man gusto. Mas sumikat ka sa pinili mong management, sa pinili mong career path, at mas lampasan mo iyong nagawa namin ng Star Magic, ABS-CBN, at Star Cinema... ayun ang hangad ko para sa iyo,” ani Diaz.

Dagdag pa niya, mananatiling bukas ang kaniyang panig para sa anak-anakan dahil anuman ang mangyari hindi magbabago ang turing ni Diaz sa aktres.

“Lagi mong tatandaan na nandito lang ako, kapag kailangan mo ako. Anak ko 'yan, kaya feeling ko lilipad pa 'yan nang napakataas. Lagi kang mag-iingat, anak.”

Matapos ang matagal na samahan, nagdesisyon noong nakaraang taon si Soberano na lumipat ng ahensya sa ilalim ng Careless Philippines ni James Reid.

Ngunit naging laman ito ng mga balita nang maglabas siya ng vlog sa kaniyang YouTube channel kung saan ikinuwento nito ang hirap noon sa showbiz – na umani ng samu’t saring reaksyon mula sa mga netizen.

