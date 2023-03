Ogie Diaz clarifies commissions from Liza Soberano

MANILA – Ogie Diaz issued a clarification with regard to his commissions from Liza Soberano as her talent manager during the past two years.

In his vlog which was released before the second part of Soberano’s interview with Boy Abunda, Diaz said he is still able to get his commissions from his former ward even after their management contract had already expired.

“Ang totoo, nakakakolekta pa rin tayo kahit tapos na ang kontrata kasi kumbaga nagka-overlap ';yung expiration date ng aming kontrata doon sa mga napirmahan pa namin na a month or two before the contract expired. Nandoon pa ang aking pirma. So kumokolekta pa rin naman,” he said.

“Pero hindi na 'yung maraming project na ipu-push mo kay Liza. Hindi. Kasi sinabi na rin naman ni Liza na siya ay magpapaalam na. So 'yung mga inquiry pa sa akin, ibinabato ko naman sa bagong management niya kung saan mayroon kaming group chat. Kung may dumadating sa akin na isang brand for endorsement kay Liza, ibinabato na ng RM (road manager) namin doon sa kanila at sila na ang magtuos,” he added.

During her conversation with Abunda, Soberano said she was hurt by the statements made by Diaz, some of which she alleged to be incorrect.

“He’s saying so many things that are untrue, like for the past two years, hindi po siya kumukuha ng commission. It makes me sound even more ungrateful to the people na hindi naman nakakaalam kung ano 'yung nangyayari sa loob,” she said.

Nonetheless, in the same vlog entry, Diaz apologized to Soberano if he has offended her in any way.

“Kung may tampo man si Liza sa akin… sorry anak kung in anyway na-offend kita or feeling mo kinalaban kita or feeling mo kinokontra kita. Kasi wala akong matandaan na kinontra kita. Sinasabi ko lang kung ano ang sa alam ko ang totoo,” he said.

Diaz also maintained that he holds no ill feelings towards Soberano.

“Basta ako anak, hindi ako na-offend. Mas nalulungkot ako kaysa nao-offend ako. Nalulungkot ako kung bakit kailangan mangyari ito. Kung bakit kailangan ihayag mo ang damdamin mo. Kailangan ko rin naman ihayag ang damdamin ko sa issue kasi napraratangan din ako. Pero kung na-offend ka anak, sorry. Hindi sa hindi ko sinasadya iyon kung 'di gusto ko lamang sabihin kung ano naman ang panig ko, lalo na at nandoon tayo sa point na pareho tayong jinu-judge ng mga tao.”

Prior to signing up with James Reid under Careless Music, Soberano used to be co-managed by Diaz and ABS-CBN’s talent management arm Star Magic.