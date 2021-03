'Ang Probinsyano': Black Ops, muling nahanap ang grupo ni Cardo

MAYNILA -- Maiinit na tagpo ang naganap muli sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" nitong Huwebes.

Sa kabila ng peligro sa kanyang buhay at mga kasamahan, nagdesisyon si Cardo Dalisay (Coco Martin) na dalhin si Clarice (Rhen Escaňosa) sa ospital para mailigtas matapos nitong masalo ang bala na dapat sana ay para sa kanya dahil sa pagbaril ni Lily (Lorna Tolentino).



Matatandaang nagkaroon ng labanan matapos na magkasundo nina Cardo at Padua na magpalitan ng kani-kanilang mga bihag. Naging bihag ng grupo ni Cardo ang anak ni Padua na si Clarice, samantalang naging bihag ng grupo nina Padua at Lily sina Diana (Angel Aquino) at Teddy (Joel Torre).

Sa pagnanais na mapatay si Cardo ay nagdesisyon si Lily na siya na mismo ang pumatay sa bida. Sa pagbaril ni Lily kay Cardo ay si Clarice ang nakasalo nito. Nagawa namang mabaril ni Cardo si Lily nang patakas na ito.

Samantala, nagsimula muli ang bakbakan sa pagdating ng mga miyembro ng Black Ops, matapos makatawag ng isa sa mga nagtatrabaho sa ospital na naroon ang grupo ni Cardo.

Mapapaood ang "FPJ's Ang Probinsyano" sa Kapamilya Channel, Cinemo, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

Narito ang naging mainit na bakbakan sa pagitan ng grupo nina Cardo, Padua at Lily.



