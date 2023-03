'Batang Quiapo': Tindeng, Roda nagharap sa barangay

Sina Tindeng (Charo Santos) at Roda (Joel Lamangan) sa 'FPJ's Batang Quiapo.' ABS-CBN.

Nagharap sina Tindeng (Charo Santos) at Roda (Joel Lamangan) sa umano'y pagsira ng may-ari ng pwesto sa mga paninda ng mga nangungupahan sa latest episode ng "FPJ's Batang Quiapo" nitong Martes.

Pagbalik nina Nita (Susan Africa) sa kanilang tindahan, nadatnan nilang sira-sira na ang paninda nina Marites (Cherry Pie Picache). Hinala nila, kagagawan ito ni Roda.

Agad silang sumugod sa barangay para magreklamo at pinatawag ang may-ari ng pwesto para sila'y pagharapin.

Tinanggi naman ni Roda na siya ang may kagagawan ng binibintang ni Tindeng at nagbantang iaakyat niya sa pulis at korte ang umano'y pananakit ng matanda.

Samantala, inaalala naman ni Tanggol (Coco Martin) ang pangkain ng kanyang mga bagong ampon habang may mga nais naman tumulong umano para sa debut ni Mokang (Lovi Poe).

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

