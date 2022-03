'PBB': Raf, Laziz evicted na; Isabel, Zach pasok sa Final 5

Larawan mula sa Pinoy Big Brother Twitter account.

MAYNILA — Nagwakas na ang pananatili nina Raf Juane at Laziz Rustamov sa loob ng Bahay ni Kuya matapos matanggal sa double eviction sa “Pinoy Big Brother” nitong Linggo.

Sina Juane at Rustamov ang nakakuha ng dalawang pinakamababang combined votes to save at evict sa apat nominado ngayong linggo.

Nakakuha lamang si Rustamov ng 4.42 percent votes habang may 6.17 percent votes naman si Juane.

Hindi ito sapat para maungusan sina Isabel Laohoo na nakakuha ng 52.21 percent votes pati na rin si Zach Guerrero na may 26.68 percent votes.

Ligtas sina Laohoo at Guerrero matapos makapagtala ng pinamataas na boto mula sa mga fans at pasok na sa Final 5.

Makakasama nina Laohoo at Guerrero sa Final 5 sina Seham Daghlas, Michael Ver Comaling, at Nathan Juane.

Isang linggo na lang na mananatili sa Bahay ni Kuya ang mga natitirang housemates.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

RELATED VIDEO:

