Angelica Panganiban, pinili ang ‘Zebbiana’ bilang theme song ng ‘Love or Money’

Screenshot from "Love or Money" trailer

Iniisip pa lamang noon ang maaaring pagtatambal nila ni Coco Martin sa isang pelikula, alam na agad ng aktres na si Angelica Panganiban ang magiging theme song ng proyekto.

Sa isang virtual press conference, hindi itinanggi ni Panganiban na siya mismo ang nagbigay ng suhestiyon sa direktor na si Mae Cruz-Alviar na ang awiting “Zebbiana” ng sikat na rapper na si Skusta Clee ang babagay na kanta sa palabas na gagawin nila ni Martin.

Kuwento ng 34-anyos na aktres, noong ginagawa pa lamang nila ni Cruz-Alviar ang 2019 movie na “Unbreakable” kasama sina Bea Alonzo at Richard Gutierrez, ipinarinig na niya ito sa direktor.

“Pine-play ko 'yun palagi, tawang tawa (ako),” pag-amin ni Panganiban na sinabing ganoong mga klase ng kanta ang patok sa kaniyang panlasa.

Magtatambal sa kauna-unahang pagkakataon sina Panganiban at “Ang Probinsyano” star na si Martin sa pelikulang “Love or Money.”

“Tapos pinakinig ko kay Direk Mae kasi nga nabalitaan ko na magsasama kami ulit ni Direk Mae ta's si Coco naman 'yung kasama ko. Sabi ko, Direk bagay ‘to...very Coco Martin. Sabi ko ito ‘yung theme song natin,” natatawang pagbabahagi ng isa sa mga bida ng teleseryeng “Walang Hanggang Paalam.”

Ayon naman sa radio host at DJ na si Jhai Ho, 2016 pa lamang ay sinasayaw na nila ni Panganiban ang mga kanta ni Skusta Clee kagaya ng “Basta May Alak, May Balak.”

“Hindi pa po sikat ng bongga ‘yung Skusta Clee, sinasayaw na po niya ‘yan. Mga 2016 ‘yun. Trip na natin sila,” kuwento ng host ng “bLOVE con” nitong Sabado.

Mapapalabas ang “Love or Money” sa darating na Marso 12 sa KTX.ph, iWant TFC, at Sky PPV. Iikot ang kuwento sa karakter nina Panganiban at Martin na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon.

Magtatagpo muli ang kanilang landas sa Dubai kung saan nagtatrabaho bilang service crew si Leon (Martin) at nakahanap naman ng “sugar daddy” si Angel (Panganiban).

