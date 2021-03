PANOORIN: Ilang highlights sa 'Freedom' concert ni Regine Velasquez

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Para sa loyal fans ni Asia’s Songbird Regine Velasquez, milestone moment sa karera ng kanilang idolo ang tagumpay ng "Freedom" digital concert noong Linggo.

Sa loob ng mahigit 2 oras, ipinakita ni Velasquez ang kanyang walang kupas na talento.

Bagama’t limitado ang kilos at may restrictions sa studio, hindi naman tinipid ni Songbird ang fans mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo sa mga kantang personal niyang pinili.

Mula sa classic hits nina George Michael at Elton John, hanggang sa mga makabagong kanta nina Billie Eilish, Dua Lipa pati na ang version niya ng "Heart Shaker" ng K-pop girl group na Twice.

Pero hindi makukumpleto ang isang "Regine concert" kung hindi niya kakantahin ang sarili niyang hits

Hindi rin nawala ang highly-requested niyang "On The Wings of Love" pero ngayon, "duet" sa sarili ang kanyang paandar.

Special guest niya si Bamboo at nag-duet sila sa Rivermaya classic na "Himala."

Inalay naman niya sa kaniyang mister na si Ogie Alcasid ang Madonna cover niya ng "Crazy For You."

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News