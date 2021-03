ABS-CBN Entertainment, nangungunang YouTube channel sa Southeast Asia

MAYNILA -- Ang ABS-CBN Entertainment na ang nangungunang YouTube channel sa buong Southeast Asia matapos nitong maitala ang pinakamaraming subscribers at pinakamaraming views sa lahat ng channels sa rehiyon.

Umabot na sa 32.7 milyong subscribers at higit sa 43 bilyong views nitong Pebrero ang ABS-CBN Entertainment YouTube channel, ayon sa global video measurement at analytics platform na Tubular Labs.

"Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga naka-subscribe sa aming YouTube channel at patuloy na nanonood ng ABS-CBN entertainment shows online. Ibinabahagi namin ang pagkilalang ito sa lahat ng aming mga Kapamilyang patuloy na minamahal at sinusuportahan ang aming mga palabas," pahayag ni Cory Vidanes, ang chief operating officer for broadcast ng ABS-CBN.

"Patuloy kaming gagawa ng mga kuwento at karanasang nagbibigay ng saya at inspirasyon at maghahanap pa ng mga paraan para maabot at mapaglingkuran ang aming mga Kapamilya," dagdag niya.

Marami pang aabangang bagong palabas ang subscribers ng channel ngayong taon, sa pagdating ng mga teleseryeng "Huwag Kang Mangamba," "La Vida Lena," Tagalized episodes ng "Count Your Lucky Stars" ni Jerry Yan, "Init sa Magdamag," at "Almost Paradise," ang pinakaunang American TV series na kinunan sa Pilipinas at co-produced ng ABS-CBN.

Mapapanood ang lahat ng ito sa Kapamilya Online Live, kung saan live na ipinapalabas ang ABS-CBN shows. Puwedeng ulit-ulitin ng viewers ang pinakahuling episodes ng mga programa sa loob ng pitong araw.

"Malaking bahagi ng tagumpay ng aming YouTube channel ang Kapamilya Online Live dahil doon umaasa ang ating mga Kapamilya na hindi kami napapanood sa TV. Nagpapasalamat kami sa aming subscribers na laging nakaabang sa mga paborito nilang programa at nakikipagbalitaktakan kasama ang iba pang tumututok sa live chat at habang gap shows," ayon sa ABS-CBN digital content publishing head na si Richard Reynante.

Dagdag niya, ilan sa mga pinakatinututukang programa sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel ang "FPJ's Ang Probinsyano," "Ang Sa Iyo Ay Akin," at "It's Showtime."

Ayon naman sa digital head ng ABS-CBN na si Jamie Lopez, "Ang paglawak ng aming YouTube channel ay patunay na tinatangkilik ang mga palabas ng ABS-CBN hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa."

"Bilang mga tagakuwento, layunin naming maabot pa ng aming mga serbisyo ang mas maraming tao sa pamamagitan ng pagpapalawak ng aming digital platforms gaya ng iWantTFC, KTX.PH, MOR Entertainment, at marami pang iba," aniya.

Bukod sa ABS-CBN Entertainment, namamayagpag din ang ibang YouTube channels ng ABS-CBN gaya ng ABS-CBN News (11.8 milyong subscribers at 7.4 bilyong views), Star Music (6.2 milyong subscribers at 2.5 bilyong views), "Pinoy Big Brother" (4.2 milyong subscribers at 2.3 bilyong views), Star Cinema (4 milyong subscribers at 1.2 bilyong views), "The Voice Kids Philippines" (2.6 milyong subscribers at 1.4 bilyong views), at The Squad Plus (2.8 milyong subscribers at 245 milyong views).

