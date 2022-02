Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Hiningan ng reaksyon ang aktor na si Kyle Echarri tungkol sa

pag-amin noon ni Chie Filomeno na crush siya nito.

Ang dalawa ay nagkasama sa "Pinoy Big Brother: Kumunity" bilang celebrity housemates.

"Siyempre thank you, naa-appreciate niya," ani Echarri sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi rin ni Echarri ang dahilan kung bakit naging malapit sila ni Filomeno sa reality series.

"Kaibigan ko naman po talaga si Chie. She's been a very good friend, especially when I went to the ('PBB") house. I think one of the reasons why we're close because we went through the same thing in showbiz na parang tinatrato kami ng mga netizen na parang lahat ng mga ginagawa namin ay mali. 'Yun ang pakiramdam namin," ani Echarri.

"And we felt like we both have to prove something in 'PBB.' And I felt like we were both fighting for our spot inside the house. Kaya po siguro kami naging close. Pero more than that, yeah kaibigan ko po talaga siya," dagdag ng aktor at mang-aawit.

Sa "Magandang Buhay" din inamin noon ni Filomeno na may crush siya kay Echarri.

"Sino ba naman ang hindi magkakaroon ng crush kay Kyle. Sobrang talented niyang bata and 'yung mindset niya very infectious," paliwanag noon ni Filomeno.



Sa ngayon ay aabangan si Echarri sa musical series na "Lyric and Beat," kung saan makakasama niya ang dalawa sa kasama niya sa Gold Squad na sina Seth Fedelin at Andrea Brillantes.

