Mula sa Kapamilya Online Live

Nagwakas na ang pananatili nina Gin Regidor, Roque Coting, at Kathleen Agir sa loob ng Bahay ni Kuya matapos matanggal sa triple eviction sa “Pinoy Big Brother” nitong Sabado.

Sina Regidor, Coting at Agir ang nakakuha ng tatlong pinakamababang combined votes to save at evict sa limang nominado ngayong linggo.

Nakakuha lamang ng 7.63% si Coting habang 5.86% naman ng boto ang nakuha ni Regidor. Si Agir naman ang nakakuha ng pinakamababang puntos na 3.40%.

Samantala, ligtas naman sina Isabel Laohoo at Zach Guerrero matapos makapagtala ng pinamataas na boto mula sa mga fans.

Umabot sa 45.87% ang boto na nakuha ni Laohoo habang 24.23% naman si Guerrero.

Nagpasalamat naman si Big Brother kay Agir dahil ipinakita nitong ang pagmamalasakit sa mga nakasamang housemates.

“Ipakilala mo sa buong mundo ang Kathleen na marunong manindigan pero marunong din magpakumbaba,” sabi ni Kuya sa kaniya.

Inspirasyon naman ang naibigay ni Regidor sa mga housemates at manonood dahil sa kaniyang madamdaming istorya.

“Binigyan mo ng kahulugan ang salitang pagbangon -- mula sa mga unos sa problema sa buhay, pagbangon mula sa pagkadapa, at pagbangon para sa mga taong mahalaga sa'yo,” saad ni Big Brother.

Umaasa rin si Kuya na dadalhin ni Coting sa outside world ang mga natutunan nito sa reality show.

“Baunin mo ang mga karanasan, aral, at pagkakaibigang nabuo mo kasama ang mga housemates,” payo ni Kuya sa kaniya.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.