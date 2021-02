JoshLia game sa bagong proyekto matapos ang tagumpay ng 'Paubaya'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Sa gitna ng tagumpay ng "Paubaya" music video, muling nagsama ang mag-ex na sina Joshua Garcia at Julia Barretto para pasalamatan ang isa't isa sa kinalabasan ng mga trending nilang eksena.

"We are so overwhelmed. Very, very grateful," ani Barretto.

"Sobrang taba lang ng puso ko sa sobrang daming nagmahal sa video," sabi naman ni Garcia.

Number 1 trending pa rin ang music video sa Youtube matapos ang 9 na araw.

Kumalat na rin ang reaction videos, kung saan marami ang naging emosyonal sa mga eksena ng dalawa.

Mabigat man ang ilang eksena, madali naman ang pag-shoot ng dating magkasintahan.

"I am very proud of Josh and that's what I've been meaning to tell this week. I'm very, very proud of you! Proud ako sa ating dalawa... 'Yung buong araw ang dali, ang light," ani Barretto.

Giit ni Barretto, mas maganda ngayon ang pagkakaibigan nila ni Garcia.

Ayon din sa JoshLia, hindi nila sinasara ang kanilang pinto para sa isa pang proyekto.

–Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News