Alessandra de Rossi reveals she once offered to be a surrogate for sister Assunta

MANILA – Alessandra de Rossi revealed she once offered to carry in her own womb the baby of her sister, Assunta de Rossi, after the latter’s first attempt to do an in vitro fertilization failed.

“Nung nagpa-IVF siya tapos hindi nag-work, may dalawa pa siyang eggs na natitira. Tapos sabi niya, ‘Ayaw ko na siya pagdaanan. Ayaw ko na pagdaanan y'ung feeling.’ Sabi ko, ‘Gusto mo ba ako ang magdala? Wala din naman akong direksyon sa buhay,’” Alessandra revealed on “I Feel U” on Sunday.

When asked how Assunta reacted to her offer, Alessadra recalled: “Willing na akong gawin 'yun para sa kanya ng walang bayad. Willing ako pero tinawanan lang niya ako. So hindi ko alam kung kinonsider ba niya in her head,” she said.

According to Alessandra, she was one of the first few people who learned that Assunta was pregnant but they had to keep it a secret.

“Hindi ako umiyak. Hindi ko alam anong naramdaman ko, hindi ko siya ma-explain. Pero tuwang tuwa ako siyempre. Tapos sabi niya secret daw muna, don’t tell anyone,” she said.

“Gusto ko na i-send sa group na ‘Buntis na po.’ Pero hindi pwedeng sabihin muna kasi I cannot trust her body din eh dahil 'yun nga, hirap siya so ang hirap magsalita. Pero 'yung tuwa talaga [ibang klase],” she added.

Alessandra said the first time she shed tears of joy was when she finally saw a picture of Assunta holding her baby daughter.

“Umiyak ako nung pinadala sa akin 'yung photo na kakalabas lang niya ng delivery room tapos hawak 'yung baby. Totoo na ba ito? Totoo na nga! Send to all talaga. Doon ako naging emotional,” she said.

Now that Assunta is already a mom, the “Kita Kita” actress said she is happy to see the total transformation of her sister.

“Grabe 'yung turnaround kasi siya 'yung tipo ng tao na – prinsesa kasi iyan. Lumaki siya na 'yung mga bagay ginagawa lahat para sa kanya. Wala siya masyadong gagawin. Nung naging mommy na, ang hands-on na. Biglang naging mommy talaga siya. Ito 'yung Assunta na papalakpakan natin siya,” she said.

As for her message for Assunta, Alessandra said: “Masaya ako na 'yung years na na-form ako, ang kasama ko ay siya. Balanse 'yung pagkasiraulo niya and pagkamabait niya. She’s my partner in crime. Kapag nauna si Ate, next ka na. Pero kapag hindi ginawa ni Assunta, wala akong gagawin na ganun.”

Assunta and her husband Jules Ledesma welcomed their first baby in October last year after 19 years of trying to get pregnant.

