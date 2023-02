Regine Velasquez namangha sa thesis tungkol sa kanya

MAYNILA — Namangha ang Asia's Songbird na si Regine Velasquez nang may mag-abot sa kanya ng isang thesis tungkol sa kanya nitong weekend.

Sa kanyang Facebook post, pinasalamatan ni Velasquez ang University of the Philippines Diliman student na si Waxee Galang para sa kanyang thesis na "'You Make Me Shine': The Gay Fandom of Regine Velasquez and the Making of a Gay Icon."

"Oh this is such a wonderful gift sweethearts thank you ... I never thought I’d be a subject to a thesis it’s really humbling thank you, Waxee R. Galang!" aniya.

Lubos naman ang pasasalamat ni Galang sa kanyang idolo: "MGA MHIE!! NAKUHA NA PO NI ATE ANG THESIS NATIN!"

"Sadly, I can't afford an SSVIP ticket kaya pinaabot ko na lang po, pero grabe ang saya ng puso ko. Nakarating kay Regine ang pinaghirapan natin. Mahal na mahal kita, Ate @reginevalcasid! Sobrang galing mo kanina," aniya.

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC