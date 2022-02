MAYNILA -- Bibida sa "Maalaala Mo Kaya" (MMK) sina Jane Oineza at Kit Thompson ngayong Buwan ng Pag-Ibig.

Sa Pebrero 12, kuwento ng pagmamahalan na nagsimula sa social media ang pagbibidahan nina Thompson at Oineza sa direksiyon ni Jerome Pobocan.

Sa episode, gaganap si Thompson bilang si John na nagdadagdag ng mga babaeng 'di niya kilala sa kanyang Facebook account sa pag-asang mahahanap ang kanyang true love. Hindi naman siya nagkamali dahil makikilala niya rito si Angel (Oineza) na magiging nobya niya.

Pero susubukin naman ang kanilang pagmamahalan ng isang matinding karamdaman.

"Ang 'Angel of Mine' is a real-life love story of John Bautista and Angelica Bautista. It's about young couple, how they met, how they fell in love and eventually kung paano nila labanan ang malaking obstacle sa buhay nila which is breast cancer. Medyo mabigat pero makikita natin sa istorya nila kung paano nila pinaglaban ang pag-ibig nila at paano sila bumuo ng buhay," ani Pobocan sa naging media conference para sa mga ipapalabas na episodes ng "MMK" ngayong Pebrero.

Pag-amin ni Thompson, naka-relate siya sa karakter ni John.

"Really naka-relate ako sa character na 'yon wanting to find love, wanting to be loved. I guess that's how I processed it for myself. Siyempre wala naman akong na-experience na ganoong klase but I try to find part of my own experiences na malapit doon," ani Thompson.

Ibinahagi naman ni Oineza kung paano niya ginawa ang kanyang karakter.

"Inaral 'yung script at kuwento and you just want to give justice to it and talk to direk and hayaan din na what happens on set. Usually kasi you have to leave room for your actors, kasama mo sa eksena, kasi doon nangyayari yung magic," ani Oineza.

Dagdag ng aktres: "Si Angel kasi mayroon siyang trust issues, kasi mayroon siyang napagdaanan na nag-break ng trust niya from past relationship kaya hindi siya ano kay John agad. But John being consistent at pinapakita niya na genuine and all nakita siya na magtiwala ulit."

Maliban sa episode na "Angel of Mine" isang bagong episode rin ang aabangan sa "MMK" kung saan tampok ang tambalan nina Karina Bautista at Aljon Mendoza.

Ipapalabas ang episode na "Love Ko 'To" nina Bautista at Aljon sa Pebrero 19.

Muli ring matutunghayan ang classic love story ni Natasshia (Eliza Pineda) at ng kanyang crush sa Pebrero 26. Sa episode na "Popcorn" makikita na gagawin ni Natasshia ang lahat para mapansin ng kanyang minamahal.

Mapapanood ang "MMK” sa Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live YouTube channel, ABS-CBN Entertainment Facebook page, at iWantTFC. Para sa mga manonood sa labas ng Pilipinas, mapapanood ang "MMK" sa The Filipino Channel sa cable at IPTV.