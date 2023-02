Watch more News on iWantTFC

MANILA – Ronnie Alonte admitted to having been unfaithful to Loisa Andalio in the past.

During the Tuesday episode of “Magandang Buhay,” Alonte confessed that Andalio had caught him cheating a number of times.

“Nung [naghiwalay kami], sobrang sakit pala nung feeling na ganun. Parang mga halos isang linggo, dalawang linggo, nawala ako talaga. Lumabas ako with tropa and friends para maalis sa utak ko 'yung nangyari. Pero na-realize ko din sa dulo na baka karma lang din ito kasi,” he began.

“Tinake ko 'yun as karma kasi ang dami kong kasalanan sa kanya before pa mangyari 'yun. Ang dami niyang nahuli sa akin. Ilang babae ang nahuli mo? Alam niya. Nahuli niya ako. So naramdaman ko 'yung feeling kung gaano kasakit yung ganung pakiramdam,” he added.

Alonte, however, took responsibility for it, stressing that the women who got linked to him do not deserve to be bashed.

“Sa totoo lang, aaminin ko, mali ako. Kasi 'yung mga nakatrabaho ko dati at 'yung mga nakasama ko dati, hindi ko nilinaw sa kanila at hindi ko sinabi sa kanila na kami ni Loisa. Tinago ko rin sa mga naging ka-partner ko,” he said.

“Yun lang po ang nililinaw ko na ngayon ko lang sinabi, na ako 'yung may mali doon. Sa mga fans, huwag niyo iba-bash 'yung mga babae na na-link sa akin dati kasi hindi nila alam. Kasalanan ko 'yun.”

As they approach their seventh anniversary, Alonte declared that he is certain that Andalio is the person he wants to spend the rest of his life with.

“Dapat. Kasi kahit sino naman pong tao, hindi ka susugal sa relasyon ng ganun-ganun lang kung hindi mo alam na siya na talaga,” he said.

“Hundred percent sure ako sa kanya. Hindi man kami pa ikasal, alam kong dadating at dadating din doon. Kasi sigurado na ako eh. Sigurado na ako sa kanya,” he added.

When asked about his commitment to Andalio in the future, Alonte stated that he will always stand by her no matter what.

“Magse-seven years na tayo. Alam kong marami pang taon na dadating sa atin na hindi lang happy happy. Alam ko na marami pa tayong pagsubok na pagdadaanan na mas malala pa sa pagsubok na pinagdaanan natin noon. Ang lagi ko lang maipapangako sayo, kung ano man ang pagsubok na dumating na yun, nandito lang ako sa tabi mo parati. I love you.”