Freestyle at Side A, sanib-pwersa sa isang concert

MAYNILA -- Ang mga bandang Freestyle at Side A ang tampok sa concert series na "Musiko: Timeless Pinoy Bands" para sa darating na Marso 3 sa Newport Performing Arts Theater.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, nagbahagi ang mga miyembro ng dalawang grupo tungkol sa kanilang pagsasama para sa isang concert.

"We are really preparing something very exciting for us to share for all of you and for us also to share with each other, very excited kami. Sana magsama-sama tayo," ani Top Suzara ng Freestyle.

"Sakto lahat ang mga piyesa namin, sakto sa areglo, kanta ng mga Freestyle at Side A, parang magkapatid. Actually higit pa sa magkapatid. So kapag pinagsama-sama namin nandoon talaga ang chemistry ng music, talagang magko-compliment sa isa't isa. Kaya ginawa namin ito, pinlano namin talaga na magkaroon kami ng tugtugan na magkasama kaming dalawa sabay hangga't maari," ani Naldy Gonzalez ng Side A.

Matatandaang sumikat ang bandang Freestyle noong dekada '90 at nagpasikat ng mga awiting tulad ng "Before I Let You Go" at "So Slow."

Nakilala naman ang grupong Side A sa kanilang mga awiting "Forevermore" at "Set You Free."

