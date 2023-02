(Left to right) Joshua Garcia, Gabbi Garcia, Jodi Sta. Maria, and Richard Yap star in "Unbreak My Heart." Handout/ABS-CBN.

Nagsimula na ang shooting ng teleserye na “Unbreak My Heart,” na siyang kauna-unahang collaboration sa pagitan ng GMA Network at ABS-CBN Corporation.

Sa isang hindi pinangalanang lugar, nagtipun-tipon na ang mga tanyag na aktor na mangunguna sa serye na sina Jodi Sta. Maria at Richard Yap.

Bagama't magkaiba na sila ng networks na kinabibilangan, magsasama muli ang dalawa sa teleseryeng mapapanood sa GMA-7.

Aminado ang dalawa na sila ay kumportable sa isa't isa pero nae-excite pa rin sa challenging roles na gagampanan sa romantic-drama series.

“We are so at home with each other, it's just the character that changes. I think this is something that will tickle their fancy because maganda 'yung story, it's very heart warming also tumatagos talaga sa puso 'yung storya na ito, I'm sure the fans will like it,” ani Yap.

“Pinaghandaan namin ito, ang dami-daming character discussions and meeting na ginawa para mas mapaganda yung mga characters, takbo ng storya,” dagdag ni Sta Maria.

First time naman na magtatambal ang 2 young stars ng dalawang network na sina Gabbi Garcia at Joshua Garcia.

Ayon kay Gabbi, excited rin siya sa mga bagong matututunan at bagong makakasama, maging ang karakter sa nasabing teleserye.

“Ang dami-raming paikot-ikot na mangyayari sa show na ito and I'm excited for the viewers to see it, iba lahat,” ani Gabbi.

Para naman kay Joshua, ito ang unang pagkakataong sasabak siya sa isang mature role.

“Exciting talaga lalo na ito, first day actually ito parang warm-up pa lang namin ni Gabbi ... ibang-iba talaga sa mga nagawa ko before sobrang mature role na siya para sa akin,” ani Joshua.

Excited na ang lahat lalo't ipo-produce ito ng ABS-CBN creative unit na Dreamscape Entertainment na nasa likod ng mga top-rating teleserye tulad “Ang Probinsyano,” “The Broken Marriage Vow,” at “Dirty Linen.”

Para sa cast, malaking oportunidad ito hindi lang para sa dalawang network pati na rin ng mga artista nito.

“It's for the good of both networks, it works for the good of artists ng 2 kampo so this will open up a lot of possibilities and lots of opportunities for everyone,” ani Yap.

“I also pray that this project would be the first of many projects na pagsasamahan ng GMA and ABS-CBN, at the end of the day s'yempre, we are all at the service of our audiences and para sa inyong lahat nito,” dagdag ni Sta. Maria.

“Napakalaking proyekto po nito lahat po kami pinaghahandaan nang matindi itong proyektong ito sana po suportahan po ninyo ito na ang chance natin na mawala ang network wars,” ani Gabbi.

“Simula pa lang nung unang ni-release namin itong show na ito maraming maraming salamat sa suporta ninyo,” dagdag ni Joshua.

Lilipad ang cast sa Switzerland kung saan kukunan ang karamihan sa mga eksena. Ipalalabas ang serye ngayong 2023 sa GMA gayundin sa 15 lugar abroad sa video streaming service ng Viu.

—Ulat ni Gracie Rutao

