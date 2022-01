Watch more on iWantTFC

“Nahihiya ako sa sarili ko na baka hindi ako para sayo.”

Ito ang mga salitang binitiwan ng “It’s Showtime” host na si Ryan Bang nang ipaliwanag kung bakit tumigil ito sa panliligaw noon sa mang-aawit na si Yeng Constantino.

Sa episode ng noontime show nitong Sabado, inamin ni Bang na hindi siya nakatulog kakaisip sa mga rebelasyon noong Biyernes kung saan nalaman niyang may pag-asa sana siya kay Constantino noon.

“Pumapasok sa isip ko yung mga what ifs. Sa 12 years na wala ako pag-asa, akala ko ayaw mo sa'kin. Kaya ako naduwag sa sarili ko,” saad ni Bang na buong gabing trending sa Twitter dahil sa “closure” nila ng singer.

“Di ko tinutuloy yung naramdaman ko sayo. Di ko napanindigan kasi natakot din ako sa sarili ko.”

Watch more on iWantTFC

Kuwento ni Bang, naduwag siya noong mga panahong iyon dahil tingin niya ay maraming manliligaw si Constantino at nanliliit din umano siya sa katayuan niya noon.

Kuwento nito, wala pa siyang pera at sasakyan noon kaya naman madalas ay nakikisakay lamang siya sa kotse ni Constantino.

Inalala rin nito ang isang date nila ng singer sa Bonifacio Global City kung saan hindi niya magawang ilibre ito at ang kamag-anak nito dahil wala siyang kapera-pera.

“Tuwing kumakain kami siya nagbabayad eh. Di ko kaya BGC. Gusto ko talaga manlibre nun,” pag-amin ni Bang.

Isa pa sa ikinaliit ng host ay ang estado ng kasikatan ni Constantino kung saan marami ang nagpapa-picture dito habang siya ay baguhan pa lamang sa showbiz.

“Nahihiya ako sa sarili ko na baka di ako para sa'yo. Yun yung naramdaman ko. Kahit totoo yung naramdaman ko sayo at minahal naman kita,” saad ni Bang na umani ng palakpak sa studio.

Ryan “Ayan ah. Venti na hindi na yung grande.”



Hahahahah!!!! Thanks Ryan! @ryanbang pic.twitter.com/9IB6jjOQgb — Yeng Constantino (@YengPLUGGEDin) January 29, 2022

Para naman kay Constantino, inakala niyang naartehan at napagod na si Bang sa kakahintay sa kaniya.

“Nung time na yun, akala ko naartehan na si Ryan Bang sa'kin. Na-feel ko nun yung...galing ako sa conservative family. Wag ka pa-party. Pag gabi wag na lalabas. Siguro napagod na si Ryan sa kakaantay,” paliwanag naman ng singer.

Nagpasalamat din si Constantino, na may asawa na ngayon, kay Bang dahil ipinaramdam nito sa kaniya na mahalaga siya.

“Salamat kasi sa short period of time na ipinaramdam mo sa'kin na special ako at importante ako, nung time na yun sobrang nag-matter yun sakin. What I want us to take from this experience is yung saya na nadulot natin sa isa't isa nung time na yun,” sambit pa ni Constantino.

Pinayuhan din niya ito na huwag ikahiya ang sarili dahil may angking kagwapuhan din naman umano ang host.

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Nilinaw din sa episode na ang hit song na “Chinito” ni Constantino ay isinulat ng kaibigan ng singer at hindi si Bang ang inspirasyon.

Ngunit, inamin niya na ang awiting “BABAY” ay hango sa karanasan niya kay Bang na bigla na lamang nawala.

Marami ang naka-relate sa kuwento nina Bang at Constantino na hindi nagkaunawaan kaya hindi natuloy ang pagmamahalan.