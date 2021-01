‘Ayoko nang manahimik’: Sue Ramirez, Maris Racal denounce edited photo making them appear naked

The doctored photo of Maris Racal and Sue Ramirez, which makes them both appear naked, was originally posted in August 2019. In the actual photo, both are wearing a bikini. Instagram: @sueanndoodles

MANILA — Maris Racal and Sue Ramirez denounced on Tuesday a circulating photo of them together, edited to make both actresses appear naked.

“There’s an edited photo of Sue and I spreading online,” Racal wrote on Twitter.

“Kung sino man ang nag-edit nun, wala kang utak. Itigil na ang pambabababoy ng katawan ng mga babae. Pagaari namin ‘to. 2021 na, manyak ka pa rin? Magbago na.”

Ramirez, meanwhile, re-posted the original photo, which she first uploaded in August 2019. It shows her and Racal sporting a bikini while apparently sunbathing during a resort trip.

“Repost ko lang ulit 'tong mga picture na 'to para hindi kayo natatanga sa fake news,” she wrote. “Ewan ko ba kung anong dahilan at pinuputakte niyo kami ng ganito.”

“'Wag ko lang mahanap ang nagpapakalat ng kung ano-anong katarantaduhan na to. Ayoko na sanang magsalita pero ginagambala niyo ang katahimikan ng buhay ko. Umayos kayo.”

“At 'wag tanga pls. 'Wag basta bastang naniniwala sa mga nakikita online. Hindi kayo pinalaking uto uto. Pls lang. Sumosobra na kayo. Sa mga nakakatanggap ng picture, siguro naman may delikadesa at respeto kayo enough to know na dapat hindi na kumalat pa ang pambababoy na ito,” Ramirez said.

In a subsequent post, Ramirez uploaded the edited photo, this time asking her followers to help her track the perpetrator behind its spread online.

“Nakakadiri ka. Sa lahat ng nagshare neto at sa demonyo sa lupa na gumawa at nag edit ng kababuyan na to, nakakatawa ba to para sainyo?!” she said.

Addressing her 8.1 million followers on Instagram: “Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ako na matapos na ang kulturang ito. Kulturang bumababoy sa mga kababaihan. Kulturang mapanira. Kulturang kasuklam-suklam.”

“This can happen to anyone. Sa nakakaalam kung san nagsimula ito, pls contact me through DM. Help me get to the bottom of this.

“Hindi na tama ito. Masyado na kayong nawiwili sa mga panggagago niyo sa 'min. Ayoko nang manahimik. Abusado kayo.”

