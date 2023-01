'Idol PH' runner-up Ryssi Avila introduces baby boy

Ryssi Avila with her son Anghel. Screen grab: YouTube/@Ryssi

MANILA — "Idol Philippines" runner-up Ryssi Avila is now a mother, she revealed on Monday.

Avila announced the personal milestone through her latest vlog uploaded on January 23.

The singer shared that her five-month-old baby boy is named Anghel, recalling that she had just given birth when she did live shows for "Idol Philippines."

"Hindi niyo lang po talaga alam na nung time na nag-live shows ako ay kakapanganak ko lang talaga. Sinikap ko na matapos 'yon, sinikap ko na ilaban ang pangarap ko para sa sarili ko at siyempre para sa anak ko," Avila.

"Kasi kung hindi pa po niyo alam hanggang ngayon ay may anak na po ako at five months na po 'yung anak ko. Sobrang excited ako na ipakilala siya sa inyo kasi gusto ko ring maging part kayo sa kung anuman ang mga ganap ko sa buhay. At itong special na moment na ito ay gusto kong i-share sa inyo," says Avila before she finally introduced her adorable child.



She also revealed the story behind her son's name.

"Ang name niya ay Anghel kasi nu'ng una ko po siyang nakita ay undecided pa po ako sa ipapangalan ko sa kanya. Pero siya talaga ang anghel ng buhay ko, siya talaga ang nagbigay sa akin ng lakas. Sa tuwing napanghihinaan ako ng loob ay tinitingnan ko lang siya kahit tulog siya. Kahit umuuwi ako galing trabaho, titingnan ko lang ang anak ko — talagang tanggal na ang pagod ko," she said.

Avila then opened up about the changes in her life now that she is a first-time mother. She described Anghel as her life's direction and purpose.

"Ngayong nanay na ako, sobrang laking ipinagbago sa sarili ko kasi alam mo ba nung dumating ka (Anghel), hindi na ako masyado nag-iinom. Lahat ng bisyo ko nu'ng kadalagahan ko ay tinanggal ko kasi gusto ko healthy siya, gusto ko okay siya. Gusto ko maalagaan ko siya nang tama," she said.

"Sobrang pasalamat ko sa Panginoon na binigyan ako ng anak at siya na ngayon ang nagbigay ng direksiyon sa buhay ko, siya na ang purpose ko at alam ko na nandito ako ngayon sa mundo para maging isang mabuting ina sa kaniya, na mabigay ko ang lahat ng pangangailangan niya, na mapalaki ko siya nang maayos," she added.

Imparting her message for her little one, Avila said: "Maraming, maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Sobrang binago niya ako, inayos niya ang buhay ko. Dati lahat ng pagmamahal hinahanap ko sa kaibigan, hinahanap ko sa kung saan. Pero kung ano pala 'yung kulang sa buhay ko eh sa 'yo ko nahanap. Sobrang sarap pala sa pakiramdam ang magkaanak."



She explained that motherhood is the reason why she is no longer active on social media.

"Ang dami talagang nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako masyadong nagpaparamdam sa social media. Naging busy lang po talaga ako maging nanay at magiging busy pa kami," she said.

Avila's vlog included glimpses of Anghel's baptism.

In previous interview with TeleRadyo's "Sakto," Avila, a former "Tawag ng Tanghalan" contestant, said joining "Idol Philippines" was her way of redeeming herself.

During her "Idol" audition, Avila admitted that her life had been difficult after rumors spread that she was the third party in the breakup of rapper Skusta Clee and social media star Zeinab Harake.

