MANILA – Dingdong Dantes has revealed that he and almost all members of their household contracted COVID-19.

In a Facebook video he posted on Sunday, Dantes narrated what happened to him and his family in the last two weeks when the illness finally hit their home.

“Two weeks ago, finally nakakuha na ako ng booster shot. Grateful ako na nakakuha ako ng slot sa City of Parañaque. Thankfully after that, naging okay naman yung pakiramdam ko. Yung expected lang na sasakit siya kinabukasan pero after that, the day after, okay na siya talaga,” he said.

“Pagkatapos ng ilang araw, napansin namin na marami na ang hindi maganda ang pakiramdam sa kapaligiran namin, sa mga kapitbahay namin, sa bahay ng mga kamag-anak namin, ng mga magulang namin. Halos lahat ng mga kakilala namin merong positive case sa bahay. Hanggang sa halos lahat kami dito sa bahay, nilagnat na at nagkaroon ng sintomas,” he added.

They confirmed that they caught the virus after having themselves tested.

“Sa totoo lang, hindi namin alam kung saan at paano kami nahawa. Pero mabuti na lang, hanggang mild lang ang sintomas namin at nakakuha pa kami ng booster shot bago mahawa. Hindi lang ako, pati yung mga kasamahan ko sa bahay,” he said.

Upon learning of the results, Dantes said they all isolated at home.

“Naging mahirap para sa amin dahil since kaming lahat nagkaroon ng sabay-sabay, naging mahirap yung mobility para sa amin, yung movements lalo na sa pagbili ng gamot, sa paghahanda ng pagkain at pagbili ng pagkain,” he said.

“Nalagpasan namin ito dahil sa pagtulong ng maraming tao lalo na ng mga taong malalapit sa amin tulad ng nanay ko. Nagpadala siya ng mga pagkain na paborito ko at paborito ng mga bata… sa mga kaibigan namin. Kumbaga na-survive namin ito dahil sa mga ayuda na pinadala niyo dahil hindi kami makakilos ng mga panahon na iyon.”

Dantes also thanked the Office of the Vice President and Vice President Leni Robredo herself for the care package their family received.

At the end of his video, Dantes reminded everyone not to be ashamed if they also contract COVID-19.

“Sana tandaan natin na hindi po kasalanan o dapat ikahiya ang pagkakaroon COVID kasi kahit anong pag-iingat ang gawin, nandiyan at nandiyan pa rin ang panganib na makuha ito. Kaya dapat doble kayod pa rin tayo lahat na masigurong makapagpabakuna, makapagpa-booster shot,” he said.

As of writing, Dantes is already on his 10th day of isolation and he is set to return to work on Monday.

The actor did not mention specifically if his wife Marian Rivera and their two kids Zia and Sixto also got sick of the virus.